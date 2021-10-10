美國26歲知名網紅莎柯伊（Alexis Sharkey）IG擁有8.9萬粉絲，去年11月底卻被發現全身赤裸陳屍街頭，警方調查後懷疑她的丈夫湯瑪士（Thomas Sharkey）涉有重嫌，近期持搜索票登門逮捕，湯瑪士一度畏罪逃跑，自知躲不過便舉槍自盡，享年50歲。

根據外媒報導，莎柯伊去年11月27日失蹤，隔天被一名清潔人員約翰（John Richardson）發現全裸陳屍在離家不到5公里的草叢，約翰表示，當時莎柯伊的身體光滑，起先以為是個假人模特兒，直到警方到場才證實是失蹤的莎柯伊。警方進一步調查後發現，莎柯伊和老公湯瑪士關係惡劣，男方個性暴戾，經常對莎柯伊家暴，兩人已協議離婚，為此爭吵了好幾個月，不願具名的友人透露，莎柯伊常哭訴自己長期被老公虐待，曾多次遭勒暈，獨自在浴室昏倒後醒來。

因為莎柯伊是美國有名的網紅，離奇死亡的案件引起網路高度關注，湯瑪士成為外界質疑的殺妻嫌疑人，對此他曾受訪怒斥懷疑他行兇的人「應該要對自己感到羞恥」，並悼念莎柯伊的離世：「我的世界全毀了！她是我的一切，我現在感到非常迷惘。」不過，警方並不信他裝無辜這套，列入高度犯案嫌疑人。

為了避免打草驚蛇，警方低調的偵辦此案，並聯絡聯邦警察協助跨州調查，終於在最近取得法院核發逮捕令，於9月29日上門抓人，湯瑪士一度畏罪潛逃，趁亂躲到二樓陽台，眼看無路可退，當場飲彈身亡。

休士頓警方6日召開記者會說明，湯瑪士是個非常狡猾的人，過去一年刻意到處躲避，使警方難以定位他的行蹤，且去年8月答應配合做DNA採樣測試，卻無故放鳥，佛州警方本來打算逮捕湯瑪士後，轉交到德州哈里斯郡（Harris County）法庭受審，想不到嫌疑犯在過程中畏罪身亡，全案已宣告結案。

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