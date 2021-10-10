台南市首見有民間在國慶日自發性舉辦國旗遊行。（程炳璋攝）

適逢國慶日，台南市10日下午1時首次有民間發動網路號召，自發舉辦街頭國旗遊行，有退休軍公教人員為主的50人響應，隊伍從台灣文學館出發，活動規模雖小，發起人鄭智文認為台南市仍有熱愛國旗的民眾，且與台北市民間國旗遊行南北呼應。

鄭智文為中校軍人退休，自稱是鄭成功後代，以身為中國人自豪，得知台北市有場民間自辦的國旗遊行，因此在網路號召台南市小規模遊行，民眾可隨意穿戴國旗標誌或手拿國旗參加。

國旗遊行活動向警方申請集會獲准，10日下午1時從台灣文學館集結，鄭智文表示，遊行隊伍未搭設舞台，改採「遊逛」的輕鬆方式繞行蛋黃區，沿途為遊行隊伍導覽府城古蹟歷史，今年開辦後，相信響應者會逐年增加。

參加遊行的陳姓婦人曾在大陸經營科技業10年，現已退休，她對台灣下一代的經濟競爭力後退感到憂心，在對岸經商時，見證大陸經濟發展在短短10多年間，從落後到超前台灣，深感痛心。

鄭男雖是工黨成員，他卻認為愛國不分黨派，心繫國民黨發展，他認為朱立倫雖當選國民黨主席，落選的孫文學校總校長張亞中「選擇和平還是選擇戰爭」的論述才能引發愛國者共鳴。

台南市首見國慶日有民間自發性國旗遊行，鄭智文表示，台南市雖是深綠城市，相信仍有熱愛國旗的民眾願意站出來，喚起國人的愛國心。