國慶演說提「四個堅持」 蔡英文：是底線也是最大公約數

蔡英文總統今天在國慶演說提出「四個堅持」，副總統賴清德也表示，只要我們團結一致、凝聚共識，就能跨越障礙、修復撕裂、建構機制、壯大國家，讓台灣以自信與勇敢的腳步，與自由世界邁步同行。「我們正在寫歷史，這是一段關於團結而非分裂、勇敢而非屈服、希望而非恐懼的歷史」。

賴清德今天在臉書以「共識化分歧 團結守台灣」發文表示，台灣，立足於婆娑浩瀚的太平洋，擁有勇敢、自信、堅韌、善良的人們，在今天，讓我們驕傲歡聚的不只是國家生日，更是這塊土地上民主自由的生活方式。

他說，此時此刻，國家所面臨的挑戰，是艱難、複雜且多元的：病毒無情籠罩整個世界、印太區域情勢詭譎、全球經濟的轉變、極端氣候來勢洶洶、能源新時代的開啟、國內產經結構及公平正義。

他相信只要我們團結一致、凝聚共識，就能跨越障礙、修復撕裂、建構機制、壯大國家，讓台灣以自信與勇敢的腳步，與自由世界邁步同行。

賴清德指出，蔡英文總統在國慶演說中重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。在兩岸關係的立場上，善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，也會全力阻止現狀被片面改變。

蔡總統也宣示，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。而我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。

賴清德強調，病毒肆虐全球，台灣能如常生活，在國內有防疫無名英雄的辛苦，以及國人自律生活；國境上有英勇國軍的夙夜守護，以及日漸茁壯的戰備實力；在國際上有卓越的產業團隊，以及優秀運動選手的耀眼成績，相信台灣會越來越好。

他說，我們正在寫歷史，這是一段關於團結而非分裂、勇敢而非屈服、希望而非恐懼的歷史，將以此告訴世界，台灣面對這個時代的考驗，在磨練裡堅強、在逆境中前行、在壓力下昂首，我們以台灣為榮，並為她而奮鬥！「中華民國，生日快樂！」