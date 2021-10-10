新北市蘆洲警分局在轄內易肇事路口，加強宣導「路口慢看停，行人停看聽」及取締勤務。（蘆洲警分局提供）

全台10月1日起為期1個月，將在易肇事路口同步實施交通大執法以維護用路人安全；新北市蘆洲警分局在轄內易肇事路口，加強宣導「路口慢看停，行人停看聽」及取締勤務，並呼籲用路人，行經路口應遵循安全三步驟，「慢」：接近路口，減慢速度、「看」：隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」：暫停禮讓行人先行。

根據交通部統計，108年全國行人死亡人數為458人，109年為432人，行人死亡人數近4成發生在路口，因此為讓民眾建立良好的用路習慣，因此實施這次交通大執法，這次執法重點共有5大項目，分別為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

蘆洲警分局表示，為防制交通事故，規劃於轄區內易肇事路口加強取締各項交通違規，希望減少事故並建立路口停讓文化，更舉辦宣導活動，配合轄內社區治安會議場合呼籲民眾遵守相關交通規定，共同營造安全友善的交通環境。