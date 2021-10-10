網友上傳紐約店家貨架空蕩蕩的畫面。

紐約州的保釋規定修改後，小偷變得愈來愈猖狂，紐約市許多藥妝店被一掃而空，貨價上各種生活必需品一件不剩，紐約客形容當地慘況宛如「第三世界」。

New York’s bail reform laws are working swell for criminals… https://t.co/g7DQjWvzUF — Deneen Borelli (@deneenborelli) October 9 2021

最近進到紐約的各大藥妝店，可能會發現貨架上空蕩蕩，再尋常不過的洗手乳、麥片等生活必需品已經成為超珍貴稀有品，貨架上沒貨並不是原物料短缺，貨架上一片空蕩蕩是因為全被小偷偷走了。

'Third World' NYC drug store shelves empty amid shoplifting surge https://t.co/SczjzUwwvN pic.twitter.com/oYbX3WMhNO — New York Post (@nypost) October 10 2021

《紐約郵報》（New York Post）指出，紐約州改革保釋規定讓偷竊變成一個「很有前景」的職業，截至9月12日，紐約市今年以來已經有26385起偷竊投訴案件，是1955年以來最多，較去年增加了32%，去年共有20024起投訴。

紐約市警察局長席亞（Dermot Shea）3日發布推文抱怨「瘋了」，痛批保釋法改革根本是「災難」一場，導致犯罪上升。

Insanity. No other way to describe the resulting crime that has flowed from disastrous bail reform law. #victimshttps://t.co/BsaC8gnGbo via @nypost — Commissioner Shea (@NYPDShea) October 2 2021

規定改革後究竟造成什麼影響？報導指出，就算是竊盜慣犯，通常被捕後當天就能獲釋，這些小偷通常也不會被起訴。

22歲、名叫羅德里格斯（Isaac Rodriguez）的竊盜慣犯今年以來就因為偷竊被捕46次，他偷走的東西包羅萬象，包括肥皂、嬰兒配方奶粉、身體乳液等，他只是把東西全裝進袋子裡，然後大喇喇地從大門走出去，沒付錢。

目前紐約街頭還有另外77名竊盜慣犯持續逍遙法外，他們身上背了超過20條竊盜罪。

《紐約郵報》指出，紐約市各大藥妝店的景象令人瞠目結舌，麥片、電池、洗手乳、尿布、各種紙製品的貨架幾乎都空了，還找得到衛生棉的話，那算你幸運。

一名住在曼哈頓的居民看到藥妝店貨架上的牙膏、洗面乳所剩不多後感嘆：「看起來就像第三世界。」