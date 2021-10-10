連靜雯5年後重出江湖接演國片。（陳俊吉攝）

「八點檔女神」連靜雯5年前因熬夜拍戲免疫系統失調患上怪病，便暫停接戲，近年來多方嘗試各種不同領域，從主持、外景節目，到美容保養達人、YouTuber、LINE貼圖創作者，今年更創立了自有美食品牌「靜享」，開啟斜槓女王的豐富人生，每月收入近7位數。而今她也再拋出喜訊，重出江湖接演熱血啦啦隊的電影《一起一起》。

該片10日在銘傳大學士林校區舉行開鏡儀式，男女主角連靜雯、周孝安以及同片演員高山峰、江莛鈞、肯納、羅茵如、張復建、廖芷晴等，與導演朱岩蘭、蔡孟育、監製藺奕等出席。連靜雯表示，過去幾年其實都有蠻多劇本來詢問，但因為專心於美容保養工作，只好都忍痛放棄。之所以會在這時候接演這部電影，一方面是確實很懷念演戲，一方面是真的很喜歡這個故事。第1次看紀錄片時，看到啦啦隊團結一心的那種凝聚、齊心協力，讓她都感動落淚。

而最大的關鍵是，該角色真的太像她了，連靜雯說女主角是個在生活、家庭、工作都面臨挫折，卻勇於追夢努力成長，並堅強地幫助身邊的人一起走出舒適圈。角色的個性跟許多轉折、生命遇到的狀態，她自己都有類似的經驗親身體驗過，所以在看劇本的時候更能感同身受。聊到演出該片最大的挑戰，連靜雯笑說，因為是真實故事改編，演的「本尊」就是導演本人，她常暗中觀察導演和其他演員的互動，因幾乎大部分演員都是素人演員，都在演自己，所以反而是她自己需要花更多時間去揣摩，對於啦啦隊的團練反而沒有這麼的緊張。

憶起當時拍攝八點檔的生活，連靜雯透露曾長達半年沒休假，每天熬夜拍戲，不是睡在公司沙發就是車上，只能抓緊拍戲空檔睡覺，後來免疫系統失調，反覆發燒、肝指數飆高，在醫院躺好幾天，我還哭著跟我的身體道歉。而現在的連靜雯已經更懂得照顧自己，不會像以前一樣拚命工作，會先好好篩選劇本，也會跟導演不要熬夜拍攝，單身的她目前也不急著成家，她說「愛情跟事業我一定會選事業，最重要的是我真的沒時間感情啦」。電影預計明年暑假上映。