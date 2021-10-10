內政部警政署參加110年雙十國慶大會展演活動，進行「安定社會、非我莫屬」表演項目，新北市警局交通大隊很榮幸能獲邀一同參與國慶大會演出。（新北交大提供）

內政部警政署參加110年雙十國慶大會展演活動，進行「安定社會、非我莫屬」表演項目，新北市警局交通大隊很榮幸能獲邀一同參與國慶大會演出。（新北交大提供）

內政部警政署參加110年雙十國慶大會展演活動，進行「安定社會、非我莫屬」表演項目，新北市警局交通大隊很榮幸能獲邀一同參與國慶大會演出，並特別遴選7位平日表現優異、騎乘技術優良之交通警察同仁，騎乘1200cc警用大型重型機車參加「台灣英雄大遊行」活動，展演過程圓滿順利，深獲民眾好評。

新北交大表示，參演同仁自9月7日起至10月7日止，不論於烈日底下在警政署保安警察第一總隊內揮汗操演，或利用凌晨人車較少時段在總統府前道路熬夜演練，同仁均全力以赴，以求在國家慶典能於國人面前拿出最好表現。

參演同仁表示，此次國慶展演活動是從警生涯中最精彩的時刻，與平日面對民眾之勤務截然不同，因此演出前有興奮又有點緊張，因為大型重型機車重達200公斤，必須保持端正坐姿慢速騎乘，並兼顧騎線、等速及標齊對正，注意力須高度集中，並發揮團隊默契，希望能藉由此次活動，讓大家更進一步了解員警辛勞。

另新北市交通義勇警察大隊有4位同仁當選110年全國績優交通義勇警察人員，亦參加本次國慶展演活動；義交同仁平時認真負責、熱心公益，在協助警方執行交通疏導工作上更是不遺餘力，對於能一同參與國家慶典活動都表示備感榮耀。