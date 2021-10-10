名間鄉茶葉種植面積與產量，均居全國之冠。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

馬文君（右）走訪香蕉園，了解農民的需求。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

名間鄉松柏嶺受天宮，是全國道教玄天上帝信仰中心。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

集集火車站的懷舊風情，吸引遊客到訪。（廖志晃攝）

馬文君（右）深入基層，與農民話家常。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

名間鄉茶葉產量居全國之冠，集集鎮則有全國聞名的火車站和綠色隧道；立委馬文君計畫注入多元活力打造魅力城鎮，創造在地經濟延伸農業價值，與串連地方創造農文生活圈，結合產業、商品、旅遊型態，促進農村活化轉型與觀光產值加倍。

馬文君振興在地觀光不遺餘力，她認為集集鎮充滿懷舊的氛圍，香蕉、紅龍果遠近馳名，更是全國10大魅力城鎮，還有百年歷史的添興窯、農委會特有生物研究保育中心，兼具感性與知性；名間鄉是台灣的產茶重鎮，還有鳳梨、山藥、通天草等農特產，更是全國玄天上帝信仰中心松柏嶺受天宮，茶香與宗教氣氛同樣濃厚，兩地都適合發展觀光與農業。

馬文君表示，集集鎮有名聞遐邇的「集集火車站」鐵道文化，還有樟樹茂盛、夾道成蔭的綠色隧道，騎乘「卡打車」迎風而行、追火車，兩側田園景觀一路相隨，可以享受悠閒自在的愜意；名間鄉是台灣產茶重鎮，紅質土壤適合深耕厚植，孕育全台最大產量與面積的茶區，也造就台灣最大的茶葉批發集散中心，走入茶鄉，處處可聞到茶香撲鼻而來，深具特色。

針對集集鎮與名間鄉的觀光發展，馬文君提出兩大主張，首先是「注入多元活力打造魅力城鎮，創造在地經濟延伸農業價值」，亦即將產業、商品、旅遊型態結合為一，帶動集集產業全面升級，並以「鐵道文化」為核心，利用創意將集集鎮打造成「鐵道文化旗艦園區」，將在地經濟延伸農業價值，形塑集集魅力風情，觀光產值加倍，在地經濟升級。

其次是「串連地方創造農文生活圈」，利用名間鄉位於丘陵、台地、盆地等地形錯綜綿延的特性，以松柏嶺為圓心，周邊茶園、茶廠、茶莊環繞，以「茶香」為軸心，串連整合茶葉綠廊，促進農村經濟活化轉型，推展採茶、製茶及品茗體驗，凸顯名間鄉茶產業觀光的優勢。