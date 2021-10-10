美國加州一名男子近日到海上衝浪，豈料遭到一隻長約3公尺的大白鯊攻擊，猛咬住他的腿部，還將他整個人都拖到水下，男子強忍著疼痛，用最大的力氣往鯊魚臉部猛揍一拳，才終於成功逃脫，雖然男子的腿部因此受到嚴重傷害，但仍順利撿回一條命。

根據《每日郵報》報導，38歲男子艾瑞克（Eric Steinley）近日前往博德加灣附近的北鮭魚海灘（North Salmon Creek Beach），事發當時他正在海上衝浪，沒想到卻突然遭到鯊魚攻擊，「我覺得有一個沉重的東西拉著我，就像夾子一樣夾在我的腿上，之後就掉進海中」。

艾瑞克當下雖然因為腿部受傷非常痛苦，但腦海中閃過一個念頭，以當時的狀況，不是失去一條腿，就是死在鯊魚嘴裡，於是他鼓起勇氣，大力朝鯊魚的臉部猛揍一拳，所幸反擊成功奏效，鯊魚鬆開了嘴巴，他則趁著空檔急忙逃離、浮出水面換氣。

艾瑞克的25歲朋友賈德（Jared Davis）聽到他的呼救聲，便立刻趕來幫助他游回岸上，途中還不斷安撫他：「你會成功的，別看你的腿，讓我們繼續前進」，到達沙灘後，許多衝浪客都前來幫忙，並用衝浪板上的腳繩當作暫時止血帶，減緩他腿部出血的狀況，現場還剛好有一名醫生在旁邊協助，一直等到救護人員來到現場。

加州魚類野生動物管理局透露，根據艾瑞克衝浪板上留下的咬痕大小和DNA，證實攻擊他的是一條長10英尺（約3公尺）的大白鯊。

艾瑞克事後透露，自己遭到襲擊的時間其實只有短短5分鐘，但他卻覺得相當漫長，好像所有動作都被慢動作播放了一樣。目前艾瑞克已經動過2次手術，但復原時間至少要耗時1年，儘管遭遇了如此恐怖的經驗，他仍希望自己能夠趕快好起來，再度回到海上衝浪。