2021台南國際音樂節系列活動《動物狂歡》嬉遊音樂會，10日下午3時30分在頑皮世界野生動物園熱鬧展開。（劉秀芬攝）

2021台南國際音樂節系列活動《動物狂歡》嬉遊音樂會，10日下午3時30分在頑皮世界野生動物園熱鬧展開，由知名台邦獨奏家樂團帶來許多與動物有關的精彩樂曲，市長黃偉哲也到場與民眾同賞這場特別的音樂盛宴。

黃偉哲表示，很高興在頑皮世界舉辦台南國際音樂節，藉著音樂及親子活動讓大家在疫情紓緩後獲得身心上的療癒，希望大家都能快樂度過國慶佳節，也歡迎全國朋友到台南旅遊，目前購物節累積登錄消費金額已突破15億元，大家一定要來台南觀光消費抽大獎。

適逢國慶連假第二日，動物園遊客滿滿，雖然天氣炎熱，還是有許多親子遊客前往參觀，與可愛動物拍照，下午3點開始陸續有遊客至音樂會表演場地卡位，座位全都爆滿，還有民眾站著欣賞。

負責策畫演出這場《動物狂歡》嬉遊音樂會的台邦獨奏家樂團成立於台南，集結一群學成歸國並各自於不同音樂系所效力的音樂好手，每場音樂會都全力展現多元精彩的曲目，累積許多台南在地老中青三代的鐵粉樂迷。

為了讓聽眾對這場位於動物園的音樂會更有感，台邦獨奏家樂團演出許多與動物有關的古典樂曲，如作曲家聖桑的知名作品《動物狂歡節》中的天鵝主題，也詮釋多首與動物有關的動畫電影音樂，如《馬達加斯加》、《森林王子》等，還演出大家耳熟能詳的《兒歌大會串》、《神鬼奇航》、《火焰之舞》，讓聽眾大飽耳福。