前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於美國油電價格帶動糧食大漲，民眾普遍感受到通貨膨脹一事，前民進黨立委郭正亮指出，「我們的主計長竟然毫無感覺，可怕在這裡。」他質疑，主計長不是應該看得更遠嗎？進口能源、糧食、原物料都漲成這個樣子，請問有沒有應對通膨的策略？「我到現在都沒有聽到！」

安聯集團針對近60個國家的家戶資產和負債情況出具報告，台灣家戶人均淨金融資產2020年底達381萬元，為亞洲第二、全球第七富有。另外，行政院主計處日前公布，7月底國內受僱勞工平均薪資達5萬5757元，再度引發關注。

對此，前民進黨立委郭正亮10日在《新聞大白話》笑稱，可以想像第一名是黎巴嫩嗎？他分析，這份報告，證券、保險、退休金占54％，所以跟年輕人無關。證券是因為台股目前還在高點；另外台灣有一個很特殊的現象，很多是海外所得，很多人是在海外就業，很多錢是在海外賺的，並沒有回來台灣，但算在台灣的家戶所得。

他指出，如果是40歲以下，股票保險退休金占比會比較低，因為用家戶所得，所以沒有涵蓋年輕族群。

至於主計處公布平均薪資是55K，郭正亮分析，這是算「平均值」，並不是用「中位數」，「中位數」會比較準，就是排名在第51位的民眾薪資是多少錢。如果用平均數，會和有錢人平均，當然會被拉高。郭正亮指他以前在立法院財政委員會已經跟主計處講過很多次了，這會有一定的落差。

郭正亮舉例，川普昨天去愛荷華州演講表示，在他任內油價是1.8美元，現在是3元到6元。這對老百姓很有感覺。川普在當地的民調高達53％，拜登只剩下31％，大家都把這件事當成川普復出的新聞。為什麼會如此？就是通貨膨脹！美國的通膨大家已經感受到了，油電帶動所有價格，糧食也是大漲。

郭正亮直言，「我們的主計長竟然毫無感覺，可怕在這裡。」台灣中油台電都是國家的，用硬補貼。政府不斷用補貼壓抑油電價格，還可以撐多久？主計長不是應該看得更遠嗎？請問有沒有應對通膨的策略？「我到現在都沒有聽到！」