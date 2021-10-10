有些人外表看似高冷，一臉不可一世的樣子，好像對這個世界不屑一顧，但《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男，實際親近後，會發現他們不但很好相處，也比別人更重感情。

天秤座：

天秤座外表看起來很有距離感，但實際相處後會發現他們熱情大方、好相處，尤其在感情方面，對於自己心儀的對象，天秤座十分真誠，也敢於付出，一旦他們習慣妳之後就會開始淪陷，並且產生強烈的依賴心理，甚至可以容忍不少缺點，哪怕是原則性的錯誤，也能睜一隻眼閉一隻眼。

巨蟹座：

在深入認識巨蟹座之前，許多人會被他們難以親近的模樣嚇壞，但其實這只是他們的偽裝。在感情上褪下硬殼的巨蟹男會一掃過去堅韌的形象，不僅專情、包容心強，還樂於黏著對方撒嬌示愛，但是一遇到困難也會一肩扛起，給另一半滿滿的安全感。

白羊座：

白羊座喜怒無常的情緒，經常讓外界誤認為他們態度高冷、很難相處，但是面對喜歡的人，態度會有180度的大反差，尤其是陷入一段感情的他們，心裡、眼裡都只有對方的存在，會掏心掏肺的對另一半好，也是值得託付的對象。