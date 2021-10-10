2021年諾貝爾學獎自10月4 日依序從生醫、物理、化學、化學、文學和和平獎一路揭曉，壓軸的經濟學獎將於10月11日公開，基於近2年經濟環境大幅變異，不少人看好公共政策、創新競爭兩大領域的學者有機會出頭。

每位學者的研究發表，是評審團挑選且投票的主要參考來源，科睿唯安（Clarivate）多年來透過資料庫整理出《引文桂冠獎》（Citation Laureates）名單，作為諾貝爾獎獲獎的可能人選。9月下旬該公司公開的名單中，其中3位確實登上了2021年諾貝爾獎殿堂，分別是諾貝爾生醫獎得主之一加州大學舊金山分校教授朱里雅斯（David Julius），諾貝爾化學獎得主之一德國馬克斯．普朗克（Max-Planck）中心研究者李斯特（Benjamin List），諾貝爾物理獎得主之一的義大利學者喬治·帕里西（Giorgio Parisi）。

在經濟學領域，科睿唯安《引文桂冠獎》得主中有19位成為諾貝爾經濟學獎得主，包括上周為《2021世界投資者週聯合論壇》進行專題演講的2018年諾貝爾經濟學獎得主、前世界銀行首席經濟師Paul M.Romer在內，專研技術創新作為內生成長要素之經濟意義。2020年諾貝爾經濟學獎由兩位師徒經濟學家：保羅·米爾格羅姆（Paul Milgrom）和羅伯特·威爾遜（Robert Wilson）獲得，最大學術貢獻是改進拍賣理論和發明新拍賣形式。

科睿唯安對諾貝爾獎可能獲獎者進行年度分析，質性評估、量化資料都一樣重要，據此挑選出的2021年熱門經濟學家共有5位，分別是：David B.Audretsch／美國印第安那大學奧尼爾公共與環境事務學院傑出教授兼發展戰略研究所所長 ，David J.Teece／Tusher智力資本管理倡議主任，美國加州大學柏克萊分校哈斯商學院商業創新研究所工商管理教授，Joel Mokyr ／美國西北大學藝術與科學教授、經濟學與歷史學教授，Carmen M. Reinhart／美國哈佛大學甘迺迪學院國際金融體系教授，Kenneth S. Rogoff/美國哈佛大學經濟系經濟學教授和公共政策教授，後兩者的研究貢獻在於國際總體經濟學，以及全球債務和金融危機之研究，實證場域接近現階段全球疫情大流行的政經環境。

讓學術研究貼近現實，在已公布的2021年諾貝爾物理獎也看的到。台灣科技媒體中心分析，三位共同獲獎者當中的真鍋淑郎與哈塞爾曼都是氣候科學家，使用模型模擬全球暖化，奠定人類如何影響氣候與複雜地球系統的研究基礎，且得獎的研究都是強調統計系統的複雜性，可以運用在地球氣候變遷上，更拓展了跨領域的科學研究。