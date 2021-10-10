網紅團體「反骨男孩」的成員蕾菈（Lyla），擁有一張天使臉孔和魔鬼身材，加上她直率、無尺度的談話風格，讓蕾菈在網上擁有超夯人氣，而近忙賣寫真年曆的蕾菈，日前則在IG曬自拍辣照，只見蕾菈辣穿黑蕾絲性感睡衣以及吊帶襪，性感指數爆表。

照片中，蕾菈把瀏海往後梳，辣穿黑色蕾絲性感睡衣、搭配吊帶襪，不只傲人上圍呼之欲出，腰間和腹部邪惡地帶若隱若現，畫面相當養眼，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，網友看了也直呼：「會噴鼻血」、「也太辣了吧」、「這根本是把戰袍穿出來了吧」、「畫面太衝擊了」，有網友則留言：「我承認 我有放大」，還釣出蕾菈幽默回應：「我知道，因為我也有」。

同時，蕾菈也不忘發文談到寫真年曆「關於寫真年曆 這次的尺度是跟以往不太一樣的 加上風格也截然不同！所以是全新的我的概念」，並預告：「對了對了...我還有一支當天拍攝的花絮影片 我敢保證...大家一定會看的很開心 下週上線 釣人胃口文又來了」。

蕾菈辣穿黑色蕾絲性感睡衣、搭配吊帶襪，性感照讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／取材自蕾菈Instagram）

蕾菈談話風格直率、身材曲線火辣，擁有阿拉伯與台灣血統的蕾菈，還擁有一張神似歌手鄧紫棋的明星臉，而不吝嗇展現自己身材的蕾菈，以好身材引發轟動已非首次，蕾菈日前就在網上曬出寫真舊照，她辣穿黑色Bra和小褲褲趴地入鏡，尺度狂野又火辣，拍照的邪惡視角不只讓蕾菈的美背全都露，蕾菈的蜜桃翹臀曲線更是被看光，性感指數破表。