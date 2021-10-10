前往丹麥參加湯優盃羽球團體對抗賽的中華隊，10日換成中華女團在優霸盃出賽，面對實力有點差距的埃及，中華隊輕鬆以5比0橫掃對手搶下預賽首勝，接下來11日將繼續出賽，對手是大溪地，如能順利贏球，中華隊可望提前晉級8強。

中華隊優霸盃預賽首點單打派出世界排名第43的白馭珀，結果她只花23分鐘，就以21比7、21比12輕取哈妮，幫中華隊搶下首點；接著第2點單打換成洪毅婷上場，她以21比5、21比13擊退優絲莉，也讓中華隊很快取得2比0聽牌。

來到第3點單打，中華隊余芊慧僅花17分鐘，就以21比4、21比13解決艾許拉夫，提前確定中華隊拿下首場預賽勝利，不過剩下兩點雙打仍須打完，第4點許雅晴／胡綾芳也以21比6、21比5輕取埃及的艾拉達維／薩赫拿下。

至於最後1點雙打，中華隊派出東京奧運羽球男雙金牌李洋的妹妹李芷蓁，搭配張淨慧面對埃及的優絲莉／艾許拉夫，結果李／張以21比9、21比10贏球，確定中華隊5比0拿下預賽勝利，接下來11日下午2點半面對預賽第2個對手大溪地。