國民黨立委陳玉珍。（報系資料照）

蔡英文今天國慶談話中，宣示兩岸關係主張「善意不變、承諾不變、維持現狀」，兩岸須透過「平等對話」解決分歧。對此，國民黨立委陳以信直指，蔡政府執政5年來，兩岸關係惡化至此，蔡英文就算不是首惡，也是幫兇，今天應向國人謝罪，怎麼還好意思自吹自擂？

陳以信痛批，蔡英文的國慶談話，雖然話說得很好聽，但可惜都是謊言、空話，沒有一句是真的，蔡英文稱善意不變、承諾不變，但各在哪裡？說要維持現狀但和平現狀早不存在，自蔡英文上任以來，兩岸從未對話更遑論平等對待。

陳以信質疑，若不談九二共識哪裡有善意？不講反對台獨哪算是承諾？ 不搞兩岸關係怎能維持現狀？不建立兩岸互信哪能要求平等對待？蔡政府執政5年來，兩岸關係惡化至此，台灣海峽機艦頻繁戰雲密佈，台灣成為外媒封面地球最危險地方。

蔡英文的國慶談話中呼籲朝野放下成見，嚴肅面對修憲，對此，國民黨團書記長陳玉珍反問，現行的中華民國憲法是「一中憲法」，且提及「國家統一前」等論述，蔡英文應講清楚是否認同此基礎上來進行修憲，而不是用形容詞帶過，否則只是想用修憲來欺騙、呼攏百姓。

陳玉珍批評，蔡英文要朝野團結凝聚共識，但面對國民黨團要求政府採購4千萬劑疫苗，民進黨卻強行輾壓過關，否決在野黨提案，蔡英文話說得好聽，但實質上，不知道是蔡沒有能力貫徹，抑或立院黨團不聽她的話，還是說一套做一套。