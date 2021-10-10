真的是天兵！新制「5+11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼

7名「5+11」新制役男當街操演臥射打靶。（讀者提供）

7名「5+11」新制役男休假期間自發性當街操練拍片PO網。（讀者提供）

新版軍事訓練役「5+11」上路，有7名在陸軍第六軍團206旅完成新制5個星期入伍訓的役男，為了紀錄這劃時代的一刻，穿著迷彩體育服、短褲，在台北火車站附近街頭，當街操演臥射打靶、精神答數、部隊行進大喊「長官好」等，還拍片上傳社群媒體，不僅民眾看傻眼，軍方也傻眼。陸軍第六軍團表示，7人於休假期間自發性在營外拍攝快閃影片，紀錄服役歷程，未經單位核准，後續將導正法紀觀念。

國防部推出新版軍事訓練役「5+11」，役男完成入伍訓之後，仍須實施為期11週的第二階段戰鬥兵訓練，也就是恢復過往的抽籤下部隊制度，且有機會抽到「金馬獎」，到金門、馬祖服役。

第一批新版軍事訓練役役男已於9月28日下部隊，這批役男全數掛二兵軍階，由於有軍階，軍方要求必須絕對服從命令，否則依規定延後休假甚至禁足；役男也輪流分配戰備留守任務，須站衛兵哨，但不帶槍。

不過，有7名在陸軍206旅完成新制5個星期入伍訓的軍訓役男，為了紀念服役歷程，在台北火車站一帶，穿著軍中迷彩體育服、短褲，拍攝快閃影片，當街進行臥射打靶、精神答數，以部隊行進方式走在人行道，還高喊「長官好」，引發民眾側目。之後並以「當兵當瘋了」為標題，將影片上傳IG。

陸軍第六軍團指揮部今（10）日表示，所屬206旅軍事訓練役李姓訓員等人，於10月9日休假期間，自發性在營外拍攝快閃影片，經查渠等係為紀錄服役歷程，未經單位核准，亦未周延考量拍攝內容。

六軍團指出，後續將導正訓員法紀觀念，並持恆精進各項教育訓練，維繫部隊戰力。