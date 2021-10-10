樂天桃猿來到10月勝場仍未開張，目前吞下5連敗、6連不勝，最大關鍵出在投手群，近6場投手場均失8.8分，10日賽前也做出3下2上的球員異動，近期表現不佳的左投賴鴻誠降下二軍，拉上本季首度升上一軍的吳丞哲。

猿隊10月一勝難求，最大問題就出在投手群，雖然近6場比賽「暴力猿」打線仍可攻下場均6.6分，但投手花的更多，場均失分8.8分，造成近期窘境，下半季排名也從第1掉到第3。

「快結束了！先找回贏球的感覺。」總教練曾豪駒也深知投手群出問題，「後續壓制力沒有那麼好，要想辦法去突破，現在要先把先發、牛棚好的地方結合起來。像前天先發出狀況，但牛棚有踩住煞車，但昨天想踩剎車沒能成功，還是有失分。」

談到賴鴻誠的狀況，曾總表示，他這幾次面對左打的壓制力都沒有很好，也沒辦法把分數壓制住，因此讓他下二軍去做調整；至於之前出現手麻狀況下二軍的王躍霖，經過檢查後末梢神經發炎，「問題不大，檢查完後可正常練球，之後也會準備在二軍出賽。」

雖然近期一軍投手群出現較多問題，但猿隊二軍也有新血表現亮眼，去年季中選秀選進的左投林子崴近期在二軍出賽，先發局數已來到7局，有機會在本季一軍亮相，曾豪駒說：「這3場球數有慢慢拉上來，局數、內容也都滿不錯的，今年有機會拉上來試看看，定位也是在先發。」