彩券結緣 獨居男住家跌倒友人急尋警協助

「警察先生，我朋友跌倒了，爬不起來，可以請你們幫忙一下嗎？」一名李姓男子日前到中市警一分局大誠分駐所報案，指稱朋友因為行動不便而跌坐在地板上，自己也沒辦法扶起朋友，希望警方到場協助，經了解原來倆人是買彩券認識，同樣行動不便，只好求助警方。

中市警一分局大誠分駐所於10月05日22時許接獲民眾報案，表示自己的朋友因為行動不便而跌坐在地板上，警員陳冠諭、賴芊如聽聞後，立刻陪同報案人至案發地點，李姓報案人告訴警方，66歲的許姓民眾為行動不便的獨居老人，平時會到彩卷行買彩卷，兩人久而久之就成為朋友，晚上接到許姓民眾的求助電話，趕到住所一查看後發現許姓民眾跌坐在地，而李姓民眾同為行動不便者，無法幫助許男起身，只好趕緊到附近的派出所求助。

陳員與賴員到達後，發現許姓民眾躺臥在地板上，但意識清醒，立即將其攙扶起身至床上，並檢視其外觀、詢問其是否需要就醫，許姓民眾表示自己行動不便不小心跌倒，本身無受傷，在家休養即可，不需要送醫治療，非常感謝警方的協助。

警方呼籲民眾應避免長者獨自在家中，減少意外的發生，如有需要協助可撥打119或110請求協助。