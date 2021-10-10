主要安葬單身亡故榮民的內埔鄉第十公墓，配合政府遷葬政策，計畫改造成為綠地公園，退輔會找上長期協助無主遺骸遷葬的屏東縣阿猴城慈善會，看著一處處先人塚皆是為台灣立下汗馬功勞的無名英雄，善團允諾扛下責任，至於龐大經費則盼各界善士協助挹注。

屏東縣阿猴城慈善會理事長李明祺表示，1949年前後隨國民政府自大陸遷台的資深榮民，單身比例相當高，加上軍中服役時待遇普遍不佳，在社會上多屬中低收入戶。

但在民國三、四十年間，所有重大國家建設都看得到這數十萬人身影，於懸崖斷壁間，徒手開挖山壁，闢路且造橋，靠著一斧一鑿與大自然拚搏，才有如今台灣美麗風景與便利生活。

被稱作「老芋仔」的這些人，多是經歷戰爭苦難，老死之前都是孤獨一生，把這些人稱作上帝送給台灣的守護天使，李明祺說，這群無名英雄終其一生沒為自己的榮華打拚，反而盡心盡力帶給台灣幾代富貴，如今他們葬在離鄉異土，這代人有義務讓英靈們有更好對待。

因此一手扛下無主榮民墓座起掘遷厝任務，慈善會理事黃毅峰統計，超過500座墳，已與殯葬業者談妥每座6000元工程費，這是非常有意義的大工程，但非單憑慈善會就可完成，希望各界共襄盛舉，協助已故榮民在這片他們付出大半人生的土地上，待得更安穩。

但李明祺直言，這2年受到新冠肺炎疫情影響，慈善會小額捐款不若以往，一旦一肩扛下所有遷葬經費，恐排擠其他救助慈善個案，所以希望有更多民眾響應。

李還透露，其實自己最大心願，是期盼能搭建一座納骨塔，把這些對台灣貢獻良多的無名英雄，都能集中進塔、供人祭拜，每年春秋兩季，讓後代有個感謝他們的機會，而不是像現在總是無人聞問。