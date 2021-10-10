陳柏惟稱台北是全世界最大「中國城」，徐巧芯轟問政荒腔走板。（摘自徐巧芯臉書）

台灣基進立委陳柏惟深陷罷免危機，綠營護航稱陳柏惟立法院質詢率100％。對此，台北市議員徐巧芯10日曝光陳柏惟質詢紀錄，質疑質詢但內容不是荒謬就是極端言論，在國會問政荒腔走板的紀錄至少有15次以上，甚至把台北說成全世界最大「中國城」。

徐巧芯表示，她戳破了陳柏惟在立法院質詢率100％的問題，指出他雖然都有去質詢但內容不是荒謬就是極端言論，並認為這樣的立委不適任，這引出了基進黨的護航仔說「國民黨也有人問政沒營養啊」。

徐巧芯說，首先，陳柏惟的質詢品質已經低劣到，自己同黨的人只能挑出他們認為國民黨最爛的發言來比較？這只是證明了陳柏惟也很爛而已，根本可以算是高級黑。

其次，徐巧芯表示，陳柏惟在國會問政荒腔走板的紀錄至少有15次以上，既然基進黨這麼想知道，之後她再會全部整理公開給大家看。陳柏惟的質詢不只是搞笑，更是撕裂社會。

徐巧芯公布質詢紀錄，在僑委會的質詢中，他曾這麼說「陳委員柏惟：再請教委員長，全世界最大的中國城在哪裡？吳委員長新興：紐約。陳委員柏惟：我認為是台北，因為我們的西南方是成都、重慶、四川，右手邊是松江、龍江，我不知道這和臺灣有什麼關係。」

徐巧芯質疑，這段話想要表達什麼意義？陳柏惟或者基進黨要不要出來說明一下把台北說成全世界最大「中國城」的意思是什麼？台北人不是台灣人？

徐巧芯炮轟，陳柏惟標榜自己質詢率百分百，卻都是這類丈二金剛摸不著頭腦的內容，基進黨還要繼續護航，蘇貞昌還要再繼續稱讚陳柏惟是「有為有守好青年」嗎？

徐巧芯表示，陳柏惟請不要再哭了，哭沒有用，哭不能解決問題，以前確實按自己的意識形態羞辱、霸凌過很多人，當時有將心比心，思考過這樣做別人會不舒服、會想哭嗎？你沒有。被你欺負過的人都沒有哭了，你到底在哭什麼哭。

最後她說，10月23日是罷免投票日，罷免是人民的權力。陳柏惟團隊說刪Q是惡罷，可明明肇事逃逸才是惡霸。