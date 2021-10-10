2男開車夜衝合歡山觀星、賞日出後下山，行經鳶峰停車場過彎處附近不慎墜谷。（民眾提供／陳淑芬南投傳真）

掌握連假出遊，國慶日一早合歡山停車場擁進車潮。（擷取自公路總局即時影像）

雙十國慶連假第二天，合歡山遊客持續爆滿，黃姓男子載友人夜衝合歡山觀星、賞國慶日出後下山，10日清晨6時許行經鳶峰停車場附近，疑因駕駛疲勞不慎人車摔落約60公尺深的山谷，消防隊緊急救援，2人僅受輕傷並無酒駕，婉拒送醫。公路總局埔里段在9時40分已在昆陽停車場入出口掛設滿停牌，提醒民眾不要再上山。

南投縣消防局在10日6時51分許接獲通報，南投縣仁愛鄉台14甲線24公里的鳶峰停車場附近發生車輛墜谷事件，救護人員到場發現，1輛休旅車在鳶峰停車場過彎處附近墜落山谷，人車摔落約60公尺深的山谷，車輛摔得四輪朝天、嚴重凹陷，附近散落零件，救援人員將2名男子救出。

20多歲的黃男駕駛向警方表示，他9日晚間就載黃姓友人夜衝合歡山，先到松雪樓觀星，再觀賞國慶日出後連夜下山。警方進行酒測，呼氣後酒測值為0，初步研判黃姓駕駛疑似「睡眠不足、疲勞駕駛」，行車恍神不慎摔落山谷。

合歡山在國慶連假第二天遊客仍持續爆滿，太管處表示，10日上午7時44分小風口上下停車場已滿；公路總局埔里段在9時40分於昆陽停車場進出口掛設停車場已滿牌面，提醒民眾，不要再往山上找停車位。

仁愛分局松岡派出所表示，上午9時38分在台14甲線7.5公里至10.2公里路段，上山車輛多，車速較慢，車流尚順暢，雖大型車停車場未滿，但公、私有小型車停車場已滿，員警現場持續交通疏導。

仁愛分局翠峰派出所指出，合歡山區昆陽停車場、武嶺停車場、合歡山莊前停車場在上午9時39分時於均已經停滿，台14甲線16公里至33公里路段往花蓮方向車流量大。