一名女賣家表示，出售29年的中古屋，為了讓買家有好的觀感，整間重新粉刷，沒想到點交時，買方竟用一個理由要求再付5萬元修繕費用，讓她當場傻眼，直呼簡直是惡夢的開始，因此發文詢問「只能任她宰割嗎？」引起網友熱議，不少人都建議「硬起來」。

這名女網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》指出，出售28至29年的中古屋，因為撕下壁貼後，用除痕清潔劑也清不乾淨，為了讓買家有好的觀感，整間重新粉刷，強調並不是為了掩飾瑕疵。

原PO表示，日前買家發現房屋某處有2公分左右的壁癌，天花板也有幾個小泡泡疑似壁癌，因此她馬上答應請油漆公司處理，後來買家又說廚房放置冰箱後面的瓷磚約有30公分面積凸起不到0.5cm，她請專業師傅去估價後同意花4千元修繕。沒想到買方又請了別的師傅去估價，除了說那塊微凸的部份以後可能範圍會越來越大，所以要整面換新，還說有許多小地方的瓷磚敲起來也有空心的聲音，所以要求給付5萬元的修繕費用，才願意完成點交。

原PO無奈表示，簡直是惡夢的開始，當初全屋粉刷已經花了將近5萬，現在又被要求5萬，對他們來說有很大壓力，而且認為瓷磚並無外觀上的損壞或裂痕，而買家卻用「敲起來像空心」的理由來要求瑕疵賠償，造成她極大的壓力和恐懼，因此想詢問大家「真的只能任她宰割嗎？」

貼文一出後引起熱議，網友紛紛回應「不是都現況交屋嗎」、「妳5萬多花的」、「中古屋要求跟新屋一樣？」、「不要讓他得寸進尺」，不少網友都覺得面對這種人，態度應該要硬起來。有內行人指出，民法的瑕疵擔保一般指的都是重大瑕疵擔保，其他狀況只要堪用即可，畢竟是中古屋不是全新的成屋，建議拿這一點去跟買方訴求，要求按照合約的時間進行交屋手續，不然就是對方違約。