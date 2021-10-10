台北市議員王鴻薇10日於臉書質疑，蔡政府版本的消費券「五倍券」近日開始領取，陸續傳出有民眾以較低價格收購，行政院長蘇貞昌竟氣急敗壞喊違法、要法辦，五倍券不是等同現金嗎？人民想轉售政府憑什麼恐嚇？

王鴻薇批評，政府不是一直說五倍券跟現金一樣，甚至比現金還好，請問為什麼民眾不能轉售？難道父母用較低價的零用錢跟小孩子換五倍券，也是違法收購嗎？市面上一堆收購百貨禮券、旅遊券、電影票券的，蔡政府要不要全部抓起來？

王鴻薇表示，連法務部都跳出來一起恐嚇人民，強調不法收購最重判5年，「拜託，以詐欺、恐嚇或施以強暴、脅迫等不法手段收購任何東西，本來就是違法的，跟五倍券一點關係都沒有」。

她直言，為什麼許多人寧願折價轉售？因為人民真正需要的是現金，沒時間跟你蔡政府在那邊玩加碼抽獎兌換的遊戲，「收購違法？不要笑死人了，去年的3倍券還是全民用1000元跟你們收購的呢。」