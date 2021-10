俄羅斯新聞社(RIA)引述緊急事務部說法報導,一架載有跳傘愛好者的L-410輕型飛機今天在俄國中部的韃靼自治共和國境內墜毀,造成15人死亡、7人受傷。

根據法新社報導,緊急事務部表示這架載有22人的輕型飛機在當地時間上午9時23分(台灣時間下午2時23分),於韃靼自治共和國上空飛行時墜毀。意外發生後,當局從殘骸中救出7人,其餘15人「已無生命跡象」。

當地衛生部表示,7名倖存者正在醫院接受治療,其中1人「情況非常危急。」

緊急事務部公布的畫面顯示,墜毀的輕型飛機斷成兩截,機頭嚴重凹陷。

俄羅斯國際傳真社(Interfax)報導,這架飛機屬於俄羅斯陸海空軍志願援助協會(Voluntary Society for Assistance to the Army Aviation and Navy of Russia),該協會自稱是準軍事的運動組織。

今年稍早,2架L-410飛機也曾在俄羅斯發生致命事故。