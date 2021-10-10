俄羅斯新聞社（RIA）引述緊急事務部說法報導，一架載有跳傘愛好者的L-410輕型飛機今天在俄國中部的韃靼自治共和國境內墜毀，造成15人死亡、7人受傷。

根據法新社報導，緊急事務部表示這架載有22人的輕型飛機在當地時間上午9時23分（台灣時間下午2時23分），於韃靼自治共和國上空飛行時墜毀。意外發生後，當局從殘骸中救出7人，其餘15人「已無生命跡象」。

當地衛生部表示，7名倖存者正在醫院接受治療，其中1人「情況非常危急。」

緊急事務部公布的畫面顯示，墜毀的輕型飛機斷成兩截，機頭嚴重凹陷。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，這架飛機屬於俄羅斯陸海空軍志願援助協會（Voluntary Society for Assistance to the Army Aviation and Navy of Russia），該協會自稱是準軍事的運動組織。

今年稍早，2架L-410飛機也曾在俄羅斯發生致命事故。