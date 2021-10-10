造成49死247傷的太魯閣號出軌案，在押包商李義祥因不服遭花蓮地院裁定延押2個月，提起抗告，指檢察官起訴他罪名都是輕罪，不至於會被重判甚至終身監禁，他不會逃亡，但花蓮高分院認為告訴人已請花蓮地院注意李是否涉犯殺人罪，這部分尚待花院調查釐清，加上李案發後有規避處罰舉止，李抗告無理由，裁定駁回，李確定遭延押2月。

花蓮地院認為，李義祥涉犯政府採購法、過失致死、過失毀壞軌道、肇事逃逸、過失傷害等罪，李否認肇事逃逸罪，坦承其餘罪名，雖然李所涉犯罪非屬重罪，但本案死傷嚴重，李所面臨社會壓力、刑事責任及民事賠償，均非一般案件可比，認有逃亡風險存在，而有羈押原因，裁定自9月21日起延長羈押2月。

李義祥不服，向花蓮高分院提抗告，指他自案發迄今並無任何逃避刑事追訴、執行等逃亡行為，且檢察官在原審詢問案羈押意見時，表示「沒有意見」，加上他有固定住居所，且有家庭，並無逃亡可能。

李強調他涉犯罪名均非重罪，亦無證據顯示他具有不作為殺人之故意，他不至於面臨遙遙無期乃至於終身監禁刑期，會積極配合審理，坦誠以對並靜待司法審判。更何況原審以「本案對於社會影響重大」、「本案事件之特性」等籠統理由，作為羈押審查準據，於法不合。

花蓮高分院認為，李犯罪嫌疑重大，因其過失行為造成嚴重傷亡及財物損失，將面臨法定最重刑罰而入監服刑的可能，另將遭求償巨額賠款，可能讓其事業及財產化為烏有，依不甘受罰及不願賠付全部身家之基本人性，有畏罪逃亡動機。

而且李經營公司、商號多年，有一定資力，加上他於業界人脈及社會地位，已提高其逃亡機率；況且本案告訴人數度提狀促請花院注意李是否涉及殺人罪，尚待原審調查釐清，並從李案發後行止觀察，有規避處罰之舉，駁回李抗告。