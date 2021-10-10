阿富汗重建特別督察長（SIGAR）表示，美國政府之所以無法將阿富汗成功重建為一個民主國家，過度依賴國防部可能是主要原因之一，因為該部門缺乏相關知識和能力，但本應主導重建工作的國務院和國際開發總署（USAID），卻長期不願意承擔風險。

《空軍時報》（Air Force Times）報導，阿富汗重建特別督察長蘇普科（John Sopko）告訴國會議員，在過去20年之間，美國國防部於阿富汗投入的預算和承擔的風險，可能已超過任何純外交或人道援助管道，包括國務院和國際開發總署。

當時在某些跨部會組織或會議中，成員可能包含1名國務院官員、1名國際開發總署官員，以及20名國防部官員。然而國防部被賦予從建設到與地方領袖建立聯繫等大量任務，卻沒有足夠的能力和專業知識去執行，因為這與該部門的傳統職能相去甚遠。

蘇普科指出，國防部並非有意將其他部門排除在外，主因是國務院和國際開發總署害怕承擔風險，拒絕踏出安全圈，去做那些本應由他們負責的工作；而無論是美國政府、國會、民主黨、共和黨或美國民眾，都須有一個基本認知，即外交「絕對不可能不帶有任何風險」。

退役美國陸軍上將、曾擔任駐阿富汗美軍司令的麥克克里斯托（Stanley McChrystal）也表示，軍隊擁有強大的後勤和運輸能力，並強烈服從指揮，使其成為政府能夠輕易使用的工具，但不應作為主要手段，因為在許多專業工作中，軍隊只適合承擔輔助角色，且主管單位長期將工作交由其他部門執行，只會隨時間推移而愈來愈虛弱，讓問題本身進一步擴大。