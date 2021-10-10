有些人非常嚮往戀愛的感覺，無法忍受太長的空窗期，有些人卻寧願耐心等待對的人出現，也不願意隨便接受一段感情。《搜狐網》命理專欄近日發文，指出獅子座、天蠍座、射手座的女性雖然桃花運很好，身邊不缺乏追求者，但卻不會輕易脫單，寧願等到對的人出現。

1、獅子座

獅子女的桃花雖然很旺，但她們對待感情的態度十分明確，從來不願意將就，只想和適合自己的人在一起，不會因為誰來追自己，就勉強接受對方的感情、放棄自己的原則，她們認為桃花可以有很多，但只有自己喜歡才是最重要的。

2、天蠍座

天蠍女希望另一半在精神層面上，和自己是門當戶對的，此外她們也會非常看重對方的能力和潛力，雖然身邊有許多追求自己的人，但她們並不會盲目脫單，如果對方不是命中注定的「良人」，那她們寧願單身一輩子，也不會接受。

3、射手座

射手女對於物質沒有特別的慾望，這種人正是最難追求的，就算傾家蕩產，她們不喜歡就是不喜歡，並不會因此改變態度，這也是射手女始終保持單身的原因，不是因為身邊的桃花不夠多，而是還沒有遇到那個能讓自己滿意的對象。