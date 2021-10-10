大陸十一長假期間（10月1日至7日），多家汽車品牌到店客流量成長，同時在車用晶片短缺的背景下，加劇消費者買車「緊迫感」，成交率也進一步提升。

第一財經報導，大陸電動車大廠比亞迪4S店（集汽車銷售、維修、配件與資訊服務為一體的銷售店）市場部人士指出，與往年相比，2021年十一長假車市最大的特點就是簽約率提升，往年到店簽約率在30％左右，2021年則達到50％。

大陸汽車電商易車網數據顯示，與2020年相比，2021年十一長假期間跨市出遊下降40％，跨省出遊下降34％，有43％的用戶選擇宅在家好好休息。在此背景下，十一長假車市回暖，易車使用者數量、線上留資料意願、微信諮詢量比例等均大幅成長。其中，易車活躍使用者較十一長假前增加6％，新增用戶增加28％，詢價意向率增加33％。

中國汽車流通協會稍早表示，如果市場車源供應緊張情況緩解，預計10月銷量與9月相比上升。目前，車用晶片缺口峰值已經過去，未來晶片供應將會緩慢提升，但傳導至汽車終端銷售還需要三個月至五個月。