雙十連假登場的〈金門湖畔野FUN市集〉，豐富多樣的攤位吸引鄉親和遊客來到。（李金生攝）

當地民眾帶著小朋友吃美食、聽音樂，在湖畔大草地說說笑笑，共享假期親子同樂的美好時光。（李金生攝）

當地民眾帶著小朋友吃美食、聽音樂，在湖畔大草地說說笑笑，共享假期親子同樂的美好時光。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天下午也來到現場，與小朋友一起玩擲骰子、拿獎品。（李金生攝）

「湖畔野FUN市集」集結台灣15部排隊「幽靈餐車」、在地20多家包括輕食、手作、文創、設計等特色攤商。（李金生攝）

「湖畔野FUN市集」集結台灣15部排隊「幽靈餐車」、在地20多家包括輕食、手作、文創、設計等特色攤商。（李金生攝）

楊鎮浯縣長帶領縣府團隊一起開心品嘗排隊美食。（李金生攝）

坐草地、吃美食、聽音樂，共度午后悠閒美好時光。（李金生攝）

楊鎮浯與鄉親開心打招呼，期待莒光湖共融式公園和「城鎮之心」一帶的遊憩據點，可以提供鄉親更豐富、多樣的休閒生活內涵。（李金生攝）

陽光、海風，還有醉人的綠草香，雙十連假登場的〈金門湖畔野FUN市集〉，豐富多樣的攤位吸引鄉親和遊客來到，在風光明媚，洋溢浪漫風情的莒光湖大草地，共度午后美好時光。

由金門縣府主辦，金城鎮公所、廈門銀行、昇恆昌金湖飯店及風獅爺購物中心共同協辦，昨起一連3天熱鬧大放送的「湖畔野FUN市集」，集結台灣15部排隊「幽靈餐車」、在地20多家包括輕食、手作、文創、設計等特色攤商共襄盛舉。

當地民眾帶著小朋友吃美食、聽音樂，在湖畔大草地說說笑笑，共享假期親子同樂的美好時光，也有一些自由行遊客也專程前來品嘗排隊美食。

來自新北永和的陳嘉馨、王毓平說，她們在臉書〈金門觀光逗陣行〉看到活動訊息，剛好來到莒光樓附近，就順便過來看一下，「金門真的好好喔!下回要約同學再來玩。」

楊鎮浯縣長今天下午也來到現場，與小朋友一起玩擲骰子、拿獎品，開心表示隨著疫情的逐漸緩和，期待莒光湖共融式公園和「城鎮之心」一帶的遊憩據點，可以提供鄉親更豐富、多樣的休閒生活內涵。