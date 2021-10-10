主辦單位特別安排聖火隊遶境新北29區，雙十國慶當天由聖火隊選手將聖火交棒給坪林區長周慶珍。（坪林區公所提供）

主辦單位特別安排聖火隊遶境新北29區，雙十國慶當天由聖火隊選手將聖火交棒給坪林區長周慶珍。（坪林區公所提供）

主辦單位特別安排聖火隊遶境新北29區，雙十國慶當天由聖火隊選手將聖火交棒給坪林區長周慶珍。（坪林區公所提供）

第12屆全國運動會訂於110年10月16日至21在新北市隆重登場，新北市上次辦理全運會已是第3屆（民國92年）臺北縣時代，睽違18年再度取得全運會主辦權，今年聖火傳遞除了巡迴全國各縣市，主辦單位特別安排聖火隊遶境新北29區，雙十國慶當天由聖火隊選手將聖火交棒給坪林區長周慶珍，在坪林鄉親熱烈歡迎下完成聖火遶境儀式，同時邀請全民響應全運會在新北，一起為所有選手們加油。

全國運動會16日將在新北市登場，為使市民熱情參與，新北市府在雙十國慶日當天於各區辦理聖火遶境活動，聖火隊上午從板橋區開始出發，經過新店、烏來、深坑各區後抵達坪林。坪林鄉親熱烈歡迎聖火隊到來，包括里長社團皆踴躍參加，公所也邀請坪林國中、坪林國小太鼓隊、坪林龍隊現場表演擊鼓共襄盛舉。

全運會聖火隊抵達坪林街口後，坪林龍隊打頭陣擊鼓迎賓為聖火隊伍起跑熱鬧開場，區長周慶珍帶領公所主管團隊與火炬手往前邁進，坪林鄉親一路夾道歡迎展現濃厚人氣味，到達公所前方茶鄉廣場，坪林國小太鼓隊以氣勢磅薄的太鼓接力為聖火隊伍助威鼓舞，聖火也在此時進行交遞代表坪林接棒，隊伍繼續奔向坪林老街百年信仰中心保坪宮，與數百名鄉親一同大合照，坪林國中太鼓隊在折返點接續第三陣歡送聖火隊伍往石碇前進，為坪林傳遞聖火活動畫下完美句點。

區長周慶珍表示，這是坪林第一次全運會聖火傳遞活動，以往聖火很少遶境偏區，感謝市府特別將此次全運會聖火安排傳遞到坪林，適逢雙十國慶更是喜上加喜，數百位坪林鄉親揮舞國旗夾道迎接聖火，展現坪林活力為所有選手加油打氣，祝福選手們在各項賽事挑戰自己、再創佳績！