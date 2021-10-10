國內去年進入5G時代，各大電信業者積極推廣5G方案，不過近來網路瘋傳一張梗圖，上面寫著「OO電信還在5G，遠傳直接就36G了！」。原來有網友用了遠傳電信一名正妹店長的IG照片，自行合成梗圖，在網路爆紅，卻也引來酸言酸語。不過正妹店長本人大方回應「謝謝幫我做梗圖的那位聖人，沒有你的梗圖沒有今天的我」，更說「酸民部分真的無感」。

近日一張遠傳門市正妹店長，穿著遠傳紅色制服、坐在桌前的照片，被配上「OO電信還在5G，遠傳直接就36G了！」的文字做成梗圖，在網路瘋傳。網友找出梗圖本人，是一名叫做郭彤的正妹，IG上面有許多傲人上圍的照片

照片瘋傳也引來批評，不過郭彤在IG正面回應表示，「謝謝來自四面八方的關心，也謝謝幫我做梗圖的那位聖人，沒有你的梗圖沒有今天的我」、「酸民的部分不再多說，我真的無感」、「也謝謝大家一直很關心我怕我想不開一直鼓勵我，不過我真的沒放在心上」。

據ETtoday新聞雲報導，郭彤不僅是門市店長，更兼賣二手車及商品，是位標準斜槓青年，26歲的她，從國二就開始打工；個性開朗的她，甚至大方透露，時常有客人會盯著自己的胸部看，問客人需要什麼方案，客人都會點頭說好。