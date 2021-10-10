3X3.EXE聯盟賽本周來到新北市民廣場進行男子組跨區賽及女子組第4回合賽事，兩組別的冠軍都出現新面孔，男子組由高雄富明國際xTGF奪下參賽兩季以來的第1冠；女子組則由台中國泰在「國泰內戰」中擊敗前3站霸主台北國泰。

本站賽事採單淘汰特殊賽制，男子組列為種子隊的高雄富明國際xTGF今天首戰以19比12擊敗台中中一數位，四強賽有劉衍謙拿下12分領軍，本季第3度挺進決賽，而冠軍賽面對北區第1回合冠軍隊台北2派克，劉丁維飆4記外線攻下11分，幫助球隊以18比16勝出奪冠。

高雄富明國際xTGF參賽兩季以來首度拿下單站冠軍，獲得本站MVP的劉丁維賽後也難掩興奮，「這對我們來說是一種肯定。」但對劉丁維來說，更希望能從台中夢想家青年隊手中搶下冠軍。

台中夢想家青年隊在本季前3站賽事都奪冠，其中兩隊四度對決，富明國際xTGF僅在第1回合小組賽贏過1場，前兩回合冠軍賽都以些微差距落敗，上回合則是在四強賽輸球，讓劉丁維直言，「很想復仇！」

至於女子組今天進行第4回合賽事，同樣採單淘汰特殊賽制，前3站稱霸的台北國泰在冠軍賽對上台中國泰，這也是兩隊繼第1回合賽事之後再次爭冠，台中國泰有黃鈴娟、王維琳帶領學妹，最終以15比12擊敗台北國泰，今年第1冠到手。

和自己的隊友們一起拿下這一冠，獲得MVP的黃鈴娟表示：「前面都差一點，或是沒能走到最後，今天很開心拿到冠軍，謝謝隊友，大家都滿認真也滿努力的。」每站隨著賽事全台跑的體驗，黃鈴娟也說：「3X3是在戶外打，就跟國外一樣，在戶外打起來也會更有活力，雖然天氣很熱，但就像是另類的耐熱訓練。」

3X3.EXE聯盟賽下一站賽事將在10月16日前進台南，在南紡購物中心進行南區第5回合賽事，賽事都將透過3X3.EXE與Absolute3x3 youtube頻道、Absolute3x3臉書粉絲專頁進行直播。