迎接振興五倍券商機，新光三越台北站前店推出「五倍券大回饋Ｘ商圈Plus」，計畫把5000變8000，回饋再翻倍，即起至10月24日一次使用手上五倍券獨享雙重送：包括實體或數位綁定五倍券，單筆滿3000元送2000元指定服飾、skm online、超市商品抵用金；實體五倍券單筆滿5000元送500，數位五倍券再加贈500元，現賺千元電子抵用金，讓五倍券直接放大享有8000元高回饋。

此外，也特別聯手附近北車商圈MOS摩斯漢堡、CAMPUS Café、咖啡弄、吉豚屋、YAYOI彌生軒、良品牛肉麵等店家，與館內20家品牌齊力推出「2021台北站前店週年慶購物暢遊券」，整本價值超過5000元，10月25日起至11月8日，持振興券單筆消費滿1000元即可獲得「2021台北站前店週年慶暢遊購物券」價值超過5000元，振興回饋再翻倍。