麥當勞配合政府振興，再特別推出「數位振興」三重優惠好禮，包括即起麥當勞APP「隨買店取」功能，首度推出咖啡量購優惠，McCafé特選那堤原價75元，10杯量購價只要500元，現省250元，相當於66折。

另即起至10月21日，使用麥當勞點點卡消費，即可享點數兩倍送；並麥當勞APP將於10月11日、與10月18日推出「買1送1振興刮起來振興樂」活動，只要當天打開APP參與，就可刮中「買1送1」產品優惠劵。

麥當勞推出期間限定「振興超值餐」，最高現省76元。（麥當勞提供）

此外，即起至10月19日，推出「振興超值餐」(四喜餐、五福餐)，不需使用五倍券，除早餐時段外皆可享優惠。其中「振興超值餐」的「四喜餐」只要100元，就可享麥香鷄、麥香魚或吉事漢堡主餐3選1，搭配四塊麥克鷄塊、小薯及飲料；「五福餐」150元就可吃到大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡主餐3選1，搭配勁辣香鷄翅、四塊麥克鷄塊、小薯及飲料。