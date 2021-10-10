林隆璇與兒子林亭翰日前登上台鐵的鳴日號觀光列車演出，父子檔合作獻唱吸引不少乘客聆聽，演出空檔休息時，孝順的林亭翰還表演撲克牌為爸爸解悶，逗得林隆璇樂不可支；林隆璇10日受訪笑說：「亭翰把整副撲克牌用『綵衣娛親』的方式全部背起來，再表演給我看，看完心情很好。」

台灣疫情近日趨緩，演藝活動陸續復甦，林隆璇與林亭翰此次受邀參加台鐵鳴日號的3個演出，林隆璇說：「感受整個活動安排滿高級的，非常豪華的一個行程，之前都沒想到火車上也能夠舉辦這麼棒的活動，對於參與活動所有人而言，真的是滿享受的。」沿途窗外的美麗景色，以及列車上的乘客們開心互動，都讓父子倆深刻體驗此趟演出非常難得。

林隆璇前幾個月居家防疫期間，除了跟隨兒子一起健身運動，也替自己安排了不少線上課程，即便窩在家裡，每天行程仍舊相當忙碌；活到老學到老的林隆璇，日前再考取博士進修班課程，他非常珍惜這個機會，排除萬難也要爭取，林隆璇說：「因為是我很喜歡的教育跟心理輔導課程，都非常具有正面意義，所以雖然功課壓力非常大，但我覺得可以學到很多，滿有收獲的。」