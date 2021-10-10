台東縣金峰鄉10日舉辦小米酒釀酒競賽，現場彌漫濃郁的酒香。（莊哲權攝）

台東縣金峰鄉10日舉辦小米酒釀酒競賽，現場彌漫濃郁的酒香。（莊哲權攝）

台東縣金峰鄉10日舉辦小米酒釀酒競賽，現場彌漫濃郁的酒香。（莊哲權攝）

台東縣金峰鄉今天舉辦釀小米酒評比，現場洋溢著濃郁酒香，令人未飲先微醺，擔任評審的義守大學老師林世治說，古老釀造小米酒的祕法是要加入少女的口水做為酵素，酒液會更香醇；7組參賽隊伍中還有撒布優青年會，象徵年輕人願意學習祖先的智慧，讓原鄉小米酒文化代代相傳。

參賽的金峰鄉排灣族選手從10月2日就開始釀小米酒，今天他們將發酵後的酒釀帶至新興國小比賽會場，濾出酸、甜、香、濃的小米酒液，會場彌漫著甘醇的酒香，賽事以專業評審及民眾投票評比。

選手左雅慧說，小時候父親上山打獵受傷，家中頓失經濟支柱，母親試著尋回外祖母釀小米酒的方法，試過好幾次終於尋回記憶中的味道，靠著部落慶典、祭儀提供傳統小米酒養活全家，如今她又傳承媽媽的手藝，讓小米酒繼續飄香。

「我們喝的是文化水，台東的小米很精采」，擔任評審的義守大學原住民族學院指導教授林世治說，很久以前祖先釀造小米酒，因為沒有酵母，所以用少女的口水代替，釀出來的酒特別香，雖然現在已經沒有人添加口水，而且乍聽之下有點髒，但是這是祖先留下的智慧，因此還是建議釀造小米酒時，添加剛轉大人的少女口水。

「小米酒是祖先留下的濃郁祝福」，林世治說，在這次的釀小米酒評比中，發現年輕人願意學習祖先留下來的釀酒智慧，進而認識文化的內涵，年長者也把祖先的釀酒技術代代相傳，很讓人感動。

金峰鄉長蔣爭光說，藉由雙十國慶舉辦釀小米酒評比，落實部落文化扎根，未來希望擴大到整個南迴地區，聚集人氣、帶動觀光產業。