國際資本市場多隻黑天鵝蠢蠢欲動，帶動美元避險需求上升，渣打銀行財富管理分析，外部增升風險讓「美元微笑曲線」來到右端回升，投資人轉向美元資產，支撐美元上揚，預期今年底前美元指數多數時間，可能會落在91～95點區間橫盤，短線上其它主要貨幣較難有表現的空間。

美元指數在9/29創新高的94.37之後，居高盤旋居高，10/8雖然略跌仍處於94.1，同時間美股續漲帶動，台股則因雙十長假效應，震盪下殺收黑，2周來已被強勢美元強壓的新台幣匯率，貶勢進一步加大，10/8收在28.046元對1美元，創近二個半月新低。富蘭克林證券投顧認為，美元指數上方有十年線94.8，近期應會衝刺觸及。

富蘭克林證券投顧就美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至9/28當週，美元淨多單升至逾2.6萬口，為2019/10初來最高，美元短線仍偏多看待，惟短線急漲或有獲利了結，賣壓自然會灌出。

值得注意的是，10/8台北匯市總成交量放大至21.4億美元，反映出台幣因外資持續賣出台股轉手大量匯出，而出口商在判斷美元後市仍有機會走強下，不急於出手拋匯；進口商反而擔心美元多頭氣勢當前，新台烠破了28元之後還會續貶，為避免接下來會需要用更高成本買匯，因而加快出手。

新台幣對美元匯率自108年以來，一直居於「最強亞幣」的地位，依據中央銀行統計，10/8貶勢加大的新台幣，0.34％貶幅超過新加坡幣（-0.06％）、菲律賓幣（0％），和韓元（-0.35％）相當，僅有日圓貶幅大過新台幣。同時，近兩年與新台幣匯率變動方向亦步亦趨的人民幣，10/8甚至出現升值0.22％。

由於聯準會在11月縮表的機率，已帶動美元指數創下今年新高，FXTM富拓高級研究分析師 Lukman Otunuga則以10/8發布的美國就業報告作為提醒，報告整體呈現令人失望，可能冷卻對縮表的預期，繼而推低美元。

瑞銀投資總監辦公室 策略師Dominic Schnider也提醒，美元對人民幣匯率尚未反映中國宏觀數據疲軟，2021年9月20日中國經濟意外指數不如預期，而人民幣名義有效匯率（NEER）仍然走強，「人民幣強勢不會持續」，經濟增長趨勢以及貨幣政策分歧，指向人民幣貿易加權利率升勢見頂，美元對人民幣年底目標價預期在6.55。