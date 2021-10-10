蘇貞昌9日受訪

行政院長蘇貞昌9日表示，辛亥革命建立的是中華民國，政治評論員謝寒冰狠酸，因為沒種獨立，只好借殼上市，披著中華民國的外衣；民進黨不會因為假裝擁護中華民國的樣子，就變成真的支持中華民國。

大陸中央9日舉行紀念辛亥革命110周年大會。行政院長蘇貞昌9日上午出席「國家語言發展會議正式大會」，會前接受媒體訪問表示，中華人民共和國1949年才成立，而辛亥革命建立起的是中華民國，中華人民共和國不能連這件事都要掠中國國民黨與中華民國之美。

謝寒冰10日在《新聞大白話》節目中批評蘇貞昌，抱著中華民國神主牌，民進黨如果有列祖列宗，看到這個樣子真的會哭。謝寒冰直言，「你們當初創立民進黨的目的是甚麼？你們這些人只為了把持自己的政權，什麼鬼話都講得出來。」

謝寒冰更指出，民進黨不會因為假裝擁護中華民國的樣子，就變成真的支持中華民國。所有人都知道，民進黨根本就是借殼上市，只是因為沒種獨立，不敢講獨立，只好披著中華民國的外衣，搞這些亂七八糟的東西。