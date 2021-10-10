俄羅斯莫斯科大劇院昨（9日）驚傳死亡事件，一名37歲男演員葉夫根尼庫勒什 （Yevgeny Kulesh）在舞台上更換布景，因走錯位置慘遭布景砸頭當場身亡，觀眾原本以為是劇情，事後驚覺是真的，紛紛到莫斯科大劇院的官方IG抗議。

根據外媒綜合報導，莫斯科大劇院當天上演俄國作曲家尼古拉·林姆斯基-高沙可夫的知名歌劇《薩德柯》，目擊者指出，葉夫根尼庫勒什正要走下舞台，疑似走錯方向，忽然被2噸重的道具破頭噴濺鮮血，根據網路流傳的影片顯示，現場有人大喊：「快停下！快停下！叫救護車，這裡有血。」其餘演員和工作人員驚慌地抬起布景，試圖救起葉夫根尼庫勒什，但為時已晚，他已明顯身亡。

Раскрыты подробности гибели артиста из-за ЧП в Большом театре



В субботу 9 октября 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» из-за ЧП с декорациями. По словам источника в правоохранительных органах артис... pic.twitter.com/wMGVLZDtGO — ГлавТвит (@GlavTW) October 9 2021

鬧出人命後，莫斯科大劇院趕緊拉下布幕中斷演出，半小時後請觀眾離席，觀眾一度以為這是演出的一環，直到離開後看到莫斯科大劇院發出聲明：「事發當下演出立即停止，觀眾被要求離開大廳」才知道是真實意外，有網友到該劇院的官方IG留言批評：「莫斯科大劇院的高層，這次的死是你的責任」、「大舞台的恥辱，太恐怖了」、「沒有任何藉口，這種場景的移動應該在沒有人的情況下在做！對劇院和管理層感到羞恥！！刑事疏忽！！」

事實上，死者葉夫根尼庫勒什從2002年就開始在劇場表演，是個傑出的演員，近日因經濟因素有考慮退出劇團，卻發生悲劇，而這次事件也不是莫斯科大劇院第一次發生意外，2013年7月，一名資深小提琴手維克多·謝多夫（Viktor Sedov）不幸掉落舞台身亡，2011年另一位芭蕾舞首席演員對舞團的藝術總監潑硫酸，導致傷者雙眼失明。