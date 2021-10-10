疫情下的台灣長照服務不僅面臨資源不足的情況，隨台灣逐步邁入65歲以上人口將突破兩成的超高齡社會，恐將再出現照護人力短缺的困境。看準透過AIoT雲端科技導入智慧醫療，結合長照醫學將成為重要趨勢，台灣長照醫學會藉由英業達集團旗下英華達的全家寶解決方案，為宜蘭偏鄉社區建置遠端生理數值量測之雲端管理平台，進而推升長照服務的品質。

由萬安生命創辦人吳珅篁成立的帝篁國際醫療基金會，在九九重陽節前夕率先捐贈「全家寶全方位生理量測系統」予服務偏鄉的宜蘭員山醫院，並將由員山醫院院長潘仁修帶領專業醫護團隊，於社區據點建置遠端生理監測管理平台，透過使用全家寶為民眾量測包含血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖等生理數據，並利用即時上傳數值的雲端健康管理平台，讓遠端的專業醫護團隊隨時掌握個案生理數值、便於即時提供醫療照護服務。

協助建構此次遠端生理監測工程的英華達全家寶營運負責人暨副總經理曾慶安表示，「全家寶全方位生理量測系統」能讓醫護人員簡易的將數值清楚歸戶到指定個案，並藉由自動上傳生理數值至雲端管理平台，除了無須人工將數據輸入系統外，更可以依照個案實際狀況設定該個案之專屬標準範圍值，當個案量測數值超出所設定之專屬標準範圍值時，即能發出異常警示。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩指出，目前智慧醫療的一大盲點就是缺乏有溫度的元素，台灣長照醫學會已著手籌畫集結AIoT雲端科技智慧醫療之設備和專業長照人員，期能達到人性化且有溫度之高品質長照醫療服務。而全家寶設備除了量測及監測功能外，也可藉著影像傳輸得到更詳細資訊，進而達到改善生活習慣的盲點，如銀髮族常見的「肌少型肥胖症」，即可藉著實際飲食熱量的評估做線上營養學之衛教，以利達到維持健康體重的目標。

帝篁國際醫療基金會董事長吳珅篁亦期望能藉由此回的捐贈、拋磚引玉，呼籲更多社會精英一起協助弱勢族群，也藉著科技的發展及導入讓台灣長照醫學更上一層樓。