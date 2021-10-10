勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開辦銲接職訓班已有25年，歷年來上課人數平穩。（勞動力發展雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

營造業缺工，業界傳出銲接工日薪最高上看7000元。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開辦銲接職訓班已有25年，歷年來上課人數平穩，且廠商主動洽詢徵才，有9成以上學員未結訓前就已找到工作。

營造業者分析，除了疫情影響外籍移工引進，營造業工作環境較艱辛，是一般人不願投入原因，尤其銲接工作長期下來對眼睛有損害疑慮，也是工人難找原因之一。

台南大巍建設董事長陳志宏表示，銲接工人能有7000日薪，要有一定專業能力，甚至要經過現場實做考試，作品還要經過測試通過，有的還要在高危險處工作；不過近年來工程多、工人少，一般鋼構銲接工日薪也都有3000元行情，有時工程進行到一半，外包商還來說工人不足，只好協商加薪請人。

雲嘉南分署表示，今年分署開辦3班銲接班，每期上課時間約5個月，共41人報名，有8成學員都是20至40歲青壯年，其中只有1成有工地相關經驗，結訓前分署會輔導學員拿到一般電銲、氬氣鎢極銲接、半自動電銲3張證照。學員至職場後，起薪每日約1500至1800元，累積一定經驗後，日薪可至2500元以上，如果是至更專業的風電廠，傳有7000高薪行情。

一名曾在台南科學園區新建廠房工作的30歲林姓工人表示，自己曾從事多樣粗工，最後進入一家鋼構工程公司後，老闆栽培他學銲接，薪水比一般粗工多，曾有台積電外包商以更高日薪來挖他去幫忙做板模，但他寧願待在原公司學好銲接技術。

台南市育德工家校長張榮修表示，目前技職學校幾乎無銲接專門科系，銲接課程散落在汽修、機械、鑄造等科系課程中，學生可能每周只有2堂課程，只能學得一些皮毛，加上許多年輕人寧願在舒適環境領較低薪水，這也是營造業缺人及銲接工人搶手原因。