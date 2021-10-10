2021台東最美星空音樂會9日晚間在關山親水公園登場，超強卡司李千那、盧學叡、林宜融等歌手輪番上陣，搭配縱谷最美星空，為現場300多位民眾帶來美麗又浪漫的夜晚，縣府交觀處長余明勳說，這是今年最多星星的1場。

最美星空音樂會今年倒數第2場次，邀請到星光大道第2屆歌手李千那、超級星光大道第1屆的台東阿美族歌手盧學叡以及關山在地SE里山合奏團和超級星光大道第2屆歌手林宜融合作演出，經典的「燈暗儀式」橋段和天文博士李昫岱的星空導覽，都讓觀眾印象深刻。

來自台中的李小姐因為大武場取消，和先生商量後，決定直接延長在台東的停留天數，等待關山場，她說，從2019年開始，每年都會跟著星空音樂會舉辦的地點規畫台東行程，雖然多住了1個星期，但完全不會無聊，反而更能夠感受到台東的慢生活，也因為這趟旅行開始認真思考要搬來台東定居。

副縣長王志輝表示，今年受到疫情影響，原本應該在夏天舉辦的星空音樂會都往後延期，甚至於還有1場取消，不過，似乎天上星星有聽到大家熱切期盼心聲，活動開始後陸續露臉，天空及舞台都是眾星雲集。

交觀處長余明勳說，前兩天都有雨，沒想到，音樂響起，雲層很快散去，天完全打開，關山場的最美星空，是今年最多星星的1場。

余明勳表示，台東因為好山好水好空氣，才能擁有這片最美星空，縣府不只要讓活動辦得精采，更要辦得長久，因此今年的導入認證系統，希望能降低舉辦活動所帶來的負面衝擊，讓台東美麗的星空能永續閃耀、擦亮台東「永續觀光」的品牌。