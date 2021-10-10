台南市六甲區林鳳社區推出菁埔埤生態體驗遊程，要遊客來幫忙檢測水質、觀察埤塘生態。（台南市六甲區林鳳社區提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區林鳳社區鄰近有大片落羽松森林、菁埔埤溼地，每年落羽松季推出的小旅行場場爆滿，今年林鳳社區不僅要帶遊客遊覽社區、體驗手工藝DIY，更要遊客一起穿青蛙裝下菁埔埤溼地，記錄水質數據，觀察魚蝦、河蚌、昆蟲種類數量，為維護社區生態出一份心力。

林鳳社區發展協會理事長蔡明賢表示，說到林鳳營，一般民眾可能會聯想到鮮奶及落羽松森林，其實坐落於林鳳營境內的菁埔埤，是國家重要溼地，埤塘水源來自烏山頭水庫並經嘉南大圳流入其中，不僅有灌溉重任，也蘊藏豐富魚蝦貝類生態。

蔡明賢說，林鳳社區自2017年起成立河川巡守隊，積極維護菁埔埤溼地及周遭環境，接受環保局委託監控菁埔埤的水質監控，數度獲水質監測競賽特優獎。社區除了整理溼地附近環境、清潔垃圾，還會到菁埔埤撒網捕魚，記錄埤塘內的水生動物族群及數量，藉此了解埤塘的生態變化。

蔡明賢表示，社區每次在安排小旅行時，都嘗試將生態體驗加入，上半年已舉辦過水質監測體驗、撒網捕魚記錄體驗，10月最新推出3梯菁埔埤溼地生態體驗，要請參加民眾穿青蛙裝下水，觀察記錄定置網捕捉到水中生物種類，同時也幫忙記錄岸邊河蚌數量，清理河蚌空殼及垃圾。

遊客花錢來小旅行，還要幫忙當環保志工、下水記錄溼地水質生態，真的有人會來參加嗎？蔡明賢說，從過去幾場活動感受到遊客對守護環境的熱情，因此才會加重參與工作比例，舉辦更多場活動。

蔡明賢說，當然社區也會搭配各種手工藝體驗、品嘗台灣鯛特色料理，帶大家走訪林鳳營車站與周遭景點，歡迎舊雨新知前來捧場。