基本工資將於明年（2022年）元旦從2萬4000元調漲為2萬5250元，時薪也從160元調至168元，但月薪、時薪調漲5.21%後，有4筆花費也將增加，像是健保、勞保、就保及勞退都會跟著漲。

衛生福利部社會保險司司長商東福昨（9）日表示，因應基本工資調漲，原本健保投保等級第2級的2萬5200元將調整為第1級，此後投保等級依序上調1級，健保投保等級將從原本總共47級降為46級，全台預估有835萬人受影響，每月平均多繳23至24元健保費。

勞保、就保方面，明年勞就保費負擔分別為雇主2033元、勞工581元、政府290元，較現行基本工資2.4萬元，雇主每聘僱1人將增加負擔101元、勞工自負增加29元、政府多增14元。

新制勞退方面，原本雇主每聘僱1名勞工，每個月提撥1440元，基本工資月薪調升為2萬5250元後，每個月提撥金額提高為1515元，增加75元。

總統蔡英文連續六年調漲基本工資，從2萬0008元調漲為2萬5250元，不過許多網友仍認為漲基本工資無助於救低薪，且追不上物價、房價上漲的幅度，「原本32k比基本薪資多1萬，現只差7k，可憐」、「慷中產階級之慨，這政府真好做」、「人力成本會轉嫁物價，所以你知道為什麼物價漲」、「物價房價才是重點，管你基本工資多少」。