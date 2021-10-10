殲-16機。空軍提供
殲-16機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日間有3架侵擾西南空域，包括2架次殲-16，及1架次運8-反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

共機自10月4日侵擾56架次後，10月5日為1架次，今日為3架次。

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