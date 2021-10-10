雙十國慶共機來擾台 今日3架次侵擾西南空域 18:542021/10/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有3架侵擾西南空域，包括2架次殲-16，及1架次運8-反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 共機自10月4日侵擾56架次後，10月5日為1架次，今日為3架次。 受颱風影響 連假期間47離島航次停航 國慶遊行 桃機防疫車隊首度入列 #共機 #西南空域 #空軍 #殲-16 #運8-反潛機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶連假瘋出遊 全台景點塞爆 14:272021/10/10 生活 美軍祕密駐台的後果 04:102021/10/10 時論廣場 紐時：美陸因台進入危險新階段 恐引爆戰火 武統已可想像 14:102021/10/10 國際 大軍壓境 國安戰略迷航中 04:102021/10/10 時論廣場 蔡英文重申兩岸對話：全力阻止現狀被片面改變 10:572021/10/10 政治 110年國慶大典 國軍展演項目一次看 08:502021/10/10 政治 國慶焰火就在今夜！午後漸湧人潮 3階段交管啟動 14:482021/10/10 生活 元太號召成立聯盟 擴產「秀肌肉」 18:002021/10/10 財經 時論廣場》假使孫中山還在世（張百達） 18:172021/10/10 時論廣場 社評／中華民國又到一個十字路口 04:102021/10/10 焦點新聞 民主台灣？在野立委嘆：只要監督政府就被抹黑成中共同路人 11:052021/10/10 政治 政治熱門新聞 陳柏惟罷免最新民調曝光 郭正亮斷言最後結局 - 政治 美國油電糧食價格大漲 郭正亮揭更可怕的一件事 - 政治 盧秀燕最新民調搶先曝光 吳子嘉驚喊太可怕 - 政治 被王定宇抹紅 徐巧芯翻出他兩件往事酸：真的這麼「勇」嗎 - 政治 陳柏惟罷免投票倒數 台中人黃暐瀚再曝最新預測 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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