台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日投票，引起各界關注。東華大學教授施正鋒直言，推動全民國防，和陳柏惟無關，陳柏惟是馬不知臉長，而這次的罷免和統獨問題沒有關係，他更透露，陳柏惟當初能空降到台中市立委第二選區參選，是因為民進黨內部派系喬不攏，所以才決定禮讓他。

施正鋒今(10日)在政論節目《新聞大白話》中表示，全民國防的推動，靠的是前立委林哲夫的努力，而自己也有和一些立委在談這些事，絕對不是陳柏惟，「他有一點馬不知臉長」。

施正鋒指出，現在要陳柏惟想把罷免案打成統獨對立，雖然有一些獨派團體要幫陳柏惟講話，但事實上當初陳柏惟會去那個選區，並不是因為統獨的議題，那邊的焦點不在統獨問題上，而是因為民進黨內派系正國會和新潮流喬不好，所以只好派他去。

施正鋒直言，如果陳柏惟真的是台獨信徒，必須要面對三個問題，一個是對內說服，一個是如何面對大陸，以及美國、日本。對於陳柏惟挑動敏感神經，一天到晚操弄這些東西，施正鋒坦言，不知道陳柏惟是不懂、還是故意？

施正鋒認為，這次的事情和統獨沒關係，不應該把藍綠、統獨、本省外省糾纏不清，政績不好又要打反中牌，但如果要這麼做，中華民國就很重要、很神聖，我們要清楚中華民國代表的是什麼，不能只是借殼，這種態度太夭壽。