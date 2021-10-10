五倍券啟用剛好遇上國慶連假，各地又出現「報復性」人潮，一名網友在臉書表示，今(10)日下午到高雄漢來飯店，排隊準備check in時，在一樓大廳驚見人潮湧出，長長人龍幾乎快看不到盡頭，讓他當場傻眼，由於國慶煙火睽違20年重返高雄，可能不少人都趕來湊熱鬧，照片曝光後讓眾人嚇傻，直呼「炸翻高雄港」！

【LIVE直播】2021雙十國慶煙火秀｜2021.10.10

這名網友在臉書社團《爆怨公社》PO照指出，到高雄漢來飯店，只不過是想入住，不料光是在飯店一樓大廳排隊check in而已，也沒有什麼特別活動，竟然出現這麼壯觀的人潮。從照片中可見，不少人都是攜家帶眷，超長人龍中，大人、小孩或站或坐，從原PO拍照處幾乎已經看不見飯店櫃台。

網友PO出高雄漢來飯店check in的恐怖人潮。(圖/截自臉書爆怨公社)

照片曝光後讓眾人嚇傻，瞬間吸引超過兩千人按讚留言，網友紛紛回應「好多人…」、「小心！戴口罩」、「還是待在家好一點」、「這種報復性的旅遊品質會好嗎？」、「疫情爆起來」、「就是因為這樣我才不敢出門，就怕一不小心有人中了跟著倒霉」、「報復性check in」、「雙十連假後應該會遍地開花」。

有網友表示不意外，因為今晚有國慶煙火又是連假，住飯店一定是這種品質，而且現在住飯店還有回饋高雄券，當然會爆多人；雖然照片中應該人人都有戴口罩，不過因為人潮擁擠，幾乎無法保持社交安全距離，也有人忍不住說「炸翻高雄港」、「保佑裡面沒有無症狀病人」。