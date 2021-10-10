國慶焰火今晚將在港都登場。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

睽違20年國慶焰火再度回歸高雄，今晚8點將在高雄港灣準時施放，本次焰火數近2萬發，12吋及 16吋大口徑高空焰火彈達百發以上，為歷年最多，預計施放約30分，搭配高雄市交響樂團演出，同步施放港灣特色焰火，輝映高雄城市蛻變，象徵大港啟航。

國慶焰火重返高雄，下午3點半後就有大量人潮湧入，晚會表演於晚間7點開始、煙火於晚間8點，而因應防疫措施，入場民眾皆採預約制，觀賞區人數降載至2萬人，高雄市長陳其邁晚間6點50分已抵達會場，總統蔡英文、立法院長游錫堃稍晚也將出席致詞。

高雄市府觀光局表示，壽山情人觀景台區域容留上限為700人，後方的忠烈祠周邊場域較為寬廣，約可容納3000人，目前已達容留人數上限8成，壽山有3個管制點已予管制：鼓山興隆路口、鼓山一路133巷、鼓山萬壽路，呼籲民眾改搭乘輕軌，前往C5夢時代站，探索最新秘境83期重劃公園與時代大道周邊欣賞國慶焰火。

現場不少全家一同前往港灣賞焰火，來自左營區的張簡小姐表示，難得國慶焰火在高雄施放，也幸運抽中入場名額，因此帶著就讀國小的孩子來賞焰火，同賀國慶日；住在楠梓區的潘先生說，因為想親眼目睹焰火，因此報名現場名額，能夠幸運進入現場，感到幸運又開心。