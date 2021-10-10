五倍券官網藏了簡體註釋，一名網友今（10）日意外發現五倍券官網的源代碼，出現許多簡體字註釋，經比對後與對岸部落客的網頁十分相似，此文也引起網友熱議，而經濟部晚間也火速道歉。

原PO在PTT八卦板上以「五倍券官網源代碼簡體註釋忘了刪？」發文指出，自己觀摩五倍券官網的源代碼，發現其中有不少簡體註釋，與大陸IT技術交流平台CSDN上的部落客「福州司馬懿」所寫的似曾相似，認為官網工程師應是參考大陸部落客的註釋，可能是忘記刪除簡體字部分。

經濟部晚間道歉指出，五倍券官網為關貿網路公司負責開發管理，並非唐鳳政委操作。經濟部與關貿公司都表示歉意。目前相關引用已經修正，未來也會要求同仁必須更加謹慎。

經濟部道歉全文如下：

1. 五倍券官網為關貿網路公司負責開發管理，並非唐鳳政委操作。程式工程師在各大討論區相互學習、交流技術，是常見的作法，因此工程師團隊曾在中文技術討論的CSDN 討論區討論交流，但相關引用應該修改，原始碼註解出現簡體字樣確實不妥，經濟部與關貿公司都表示歉意。目前相關引用已經修正，未來也會要求同仁必須更加謹慎。

2. 網站系統並未外包給中國公司。程式安全及正確性是以程式源碼本身為主，註解文字部分於程式編譯或執行時，不會被納入執行，也不影響資訊安全及程式正確性。五倍券系統的開發建置，必須快速開發、反覆修改調整，並不是程式碼複製貼上即可完成，而是由關貿工程師全力趕工建置完成。

3. 至於公告文字一度出現「質量」一事，目前也已經改為「品質」。內部將會要求更確實的審查確認機制。關貿相關工程師同仁從系統建置、運作，到目前的維運，不分平假日，包括連假也都不斷測試調整，經濟部感謝關貿同仁努力，也會持續協助把關，提供國人更好的服務，共同達到振興經濟的目標。